Doğan ve Morgül 'Hababam Sınıfı'nda!

T24

Daha önce Şener Şen ve Savaş Dinçel'in canlandırdığı beden eğitimi hocası "Badi Ekrem"i Yılmaz Morgül, felsefe hocasını ise Nihat Doğan canlandıracak.Ali Eyüboğlu Milliyet'teki köşe yazısında TNT'nin yeni projesini yazdı:"Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı dizi için Çamlıca Kız Lisesi'ni kiralayan Fida Film, kadroyu tam olarak kesinleştirmedi. Ancak kesinleşen isimlerden birinin Nihat Doğan olduğunu belirteyim.Nihat Doğan dizide 'Nirvana Nihat' lakaplı 'Felsefe hocası'nı oynayacak.'Hababam Sınıfı'nın bombalarından biri de Yılmaz Morgül olacak.Morgül de dizide 'Beden eğitimi hocası' olarak kamera karşısına geçecek.Giydiği seksi kıyafetlerle öğrencilere beden dersi verecek Morgül, sıkça 'Nirvana Nihat'ın hışmına uğrayacak."