"Doğan Medya'nın satılması, toplumun zombileştirilmesi sürecinde önemli bir adım"

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, Türkiye tarihinin en büyük medya sahipliği değişimini ifade eden Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakın Demirören grubuna satışını değerlendirdi. Doğan Medya'yı, "Tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirirken son nefesini vermekte olan" diyerek tanımlayan Kongar, satış kararına ilişkin olarak, "Zombileştirilmesi sürecinde önemli bir adım" yorumunda bulundu.

Kongar, "İnsanlardan, umudu söküp çıkarırsanız o toplum artık nefes alamaz: Görünüşte, sanki hâlâ canlıymış gibi devinimini sürdürebilir... Ama o artık, bir İNSAN TOPLUMU değil, adeta, hayal dünyasının karakterlerinden oluşan bir ZOMBİ YIĞINI haline dönüşmüştür!" diye yazdı.

Emre Kongar'ın, "Zombileşme!" başlığıyla (23 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Zaten tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirirken son nefesini vermekte olan Doğan Grubu medyasının, bir yandaş grup tarafından satın alınması, toplumun zombileştirilmesi sürecinde önemli bir adım.

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Toplumlar demokratik, insan haklarına dayalı siyasetle nefes alır...

Toplumlar evrensel hukuka dayalı bağımsız adaletle nefes alır...

Toplumlar bağımsız medyayla nefes alır...

Toplumlar üretimle, çalışmakla nefes alır...

Toplumlar dinlenmekle tatille nefes alır...

Toplumlar sanat ve edebiyatla nefes alır...

Toplumlar aileyle nefes alır...

Toplumlar umutla nefes alır!

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Siyasetten, demokrasiyi ve insan haklarını...

Adaletten, evrensel hukuku ve bağımsızlığı...

Medyadan, bağımsızlığı...

Üretimden ve çalışmaktan, liyakati ve kazancı...

Sanat ve edebiyattan, yaratıcılığı, güzelliği...

Aileden, özgürce yaşam biçimini...

İnsanlardan, umudu...

Söküp çıkarırsanız...

O toplum artık nefes alamaz:

İnsanlardan oluşan bir toplum kimliğini yitirir.

Görünüşte, sanki hâlâ canlıymış gibi devinimini sürdürebilir...

Ama o artık, bir İNSAN TOPLUMU değil, adeta, hayal dünyasının karakterlerinden oluşan bir ZOMBİ YIĞINI haline dönüşmüştür!

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Hayal dünyasının yarattığı en korkunç canavarlardan biri olan Zombi,aklını, bilincini, özetle tüm insanlığını yitirmiş olan, sadece hareket eden,önüne gelen her şeyi yok eden ve ısırdığını da kendine benzeten bir “yaşayan ölüdür!”

İnsanlardan oluşan bir TOPLUMU, zombilerden oluşan bir YIĞINA (belki) dönüştürebilirsiniz...

(Ya da dönüştürebildiğinizi zannedebilirsiniz!)

Ama böyle bir ZOMBİ YIĞININI yönetmenin olanağı yoktur...

Çünkü, unutmayın, zombiler başka yiyecek bir şey kalmadığı zaman birbirlerini yerler!