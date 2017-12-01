Doğan Medya'da üst düzey ayrılık: Bu da benim sezon finalim

CNN Türk ve Kanal D eski Genel Müdürü Barış Tünay'ın Doğan Medya ile yolları ayrıldı. Tünay ayrılığını, "Bu da benim sezon finalim" sözleriyle değerlendirdi.

Medyaradar’da yer alan habere göre, CNN Türk ve Kanal D eski Genel Müdürü Barış Tünay’ın görevine son verildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barış Tünay “Bugün itibari ile Kanal D ve Dogğn Grubu ile yollarımızı ayırdık. Bu da benim sezon finalim. Hayırlısı :-)" ifadelerini kullandı.

Kanal D Genel Müdürlüğü görevini geçen ağustos ayında Doğan TV Holding Uluslararası Satış Grup Başkanı Özge Bulut Maraşlı’ya devreden Tünay, ‘markalı içerik ve çoklu-platform projelerinin yaratıcılığından sorumlu’ olarak Reklam Grubu’nda görevlendirilmişti.

Barış Tünay kimdir?

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tünay, 1992-1995 arasında Denet Yeminli Mali Müşavirlik şirketinde denetçi olarak iş hayatına başladı. Ardından 1996-2001 yılları arasında Show TV Mali Kontrol bölümünde görev aldı. 2001 yılı itibariyle Sky Türk kuruluş çalışmalarına katılan ve kanalın kurulması ile birlikte Genel Müdürlük görevine geçen Tünay, 2011 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

Şubat 2011’den Aralık 2015 yılına kadar ise CNN Türk Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Aralık 2015’te Kanal D Genel Müdürlüğü’ne getirildi. 2017 Ağustos ayında ise bu görevinden alınarak Reklam Grubu’nda görevlendirildi.