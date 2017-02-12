Doğan Medya Grubu, 'Hayır' diyen bir ekran yüzü ile bir yazarın işine son verdi!

Doğan Medya Grubu, partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiren ve ‘tek adam’ yaratacağı gerekçesiyle eleştirilen anayasa değişikliğine karşı çıkan Posta yazarı ve gazetenin eski yazı işleri müdürü Hakan Çelenk’in ardından, Kanal D haber spikeri İrfan Değirmenci'nin de işine son verdi.

Hakan Çelenk, 22 Ocak tarihinde CNN Türk’te Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Gündem Özel programına konuk olmuş, programda referandum ile ilgili ”Ben kötü niyetli bir cumhurbaşkanıyım, sistemi bana karşı savunun. İktidara ben geleceğim, yolsuzluklar yapacağım. Beni görevden alacak gibi olurlarsa, eğer kötü niyetliysem Meclis’i feshederim. Sonra da partinin başına oturur, vekilleri seçtirir ve genel seçime giderim” açıklamasında bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta, Doğan Medya Grubu'nun Hakan Çelenk ile yollarını ayırdığı anlaşılmıştı.

Son olarak Kanal D internet sitesinden 20 madde ile neden referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayan İrfan Değirmenci için "Doğan Yayın Grubu olarak “tarafsızlık” en temel ilkemizdir" ifadesiyle başlayan bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İşte Hakan Çelenk'in, Doğan Medya'daki görevine son verilmesine neden olan sözleri:

Sosyal medya kullanıcıları bu gelişme üzerine Hürriyet yazarı Fatih Çekirge’nin 30 Ocak’ta kaleme aldığı ve "Sabah gazetesinden Mahmut Övür bana sormuş. Oyun ne olacak? Ben yıllardır başkanlık sistemini savunan birisi olarak elbette, Evet diyorum" ifadelerini içeren yazısına atıfta bulunarak Kanal D’den yapılan ‘tarafsızlık’ açıklamasını eleştirdi.

Konuya ilişkin olarak Kanal D’den yapılan açıklama şöyle:

"Doğan Yayın Grubu olarak “tarafsızlık” en temel ilkemizdir.

Yayın İlkeleri’mizi, uluslararası yayıncılık anlayışını dikkatle inceleyerek ve kendi tecrübelerimizi değerlendirerek oluşturduk. Yayınlarımızı yıllardır bu İlkeler ışığında sürdürüyoruz ve bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye kararlıyız. Bağımsız bir yayın kuruluşu olarak varoluşumuzun en büyük dayanağı budur.

Arkadaşlarımızdan en öncelikli beklentimiz, kamuoyunda tartışılan konularda taraf tutar şekilde davranmaktan kaçınmaları.

Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor.

Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık.

Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur.

Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?