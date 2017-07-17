Doğan Medya baskınında sanıklar konuşmadı

Doğan Medya Center'a 15 Temmuz gecesi yapılan baskının sanığı askerlerin yargılanmasına başlandı. Sanıklar iddianamenin kendilerine ulaşmadığını iddia ederek ifade vermedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında CNN Türk, Kanal D ve Hürriyet gazetesinin bulunduğu Doğan Medya Center’ın darbeciler tarafından basılmasına ilişkin 3’ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına bugün başladı. Duruşmada sanıklar iddianame ellerine ulaşmadığı için savunma yapamayacaklarını söyledi. Mahkeme başkanı ise ellerinde teslimat yapıldığına dair tutanak bulunduğunu belirterek böyle bir şey olamayacağını belirtti. Sanıklar iddialarında ısrar edince duruşmaya ara verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada eski Yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya, Mehmet Akif Aslan ile astsubaylar Muhammet Orhan Kaya ve Muhammet Çınar için 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanık Süleyman Kaya için ise ayrıca şehit Vedat Barceğci’nin ölümü nedeniyle “kasten öldürme” suçundan müebbet ile çeşitli suçlardan 215 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca dava kapsamında tutuksuz olan 14 er için ise, 4’er yıldan 200’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamenin okunmasıyla başlayan duruşmaya 3 tutuklu sanık ile 13 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından mahkeme başkanı salonda bir açıklama yaparak, “Duruşmadan önce güvenlik arkadaşlar yanıma gelerek bazı müşteki yakınlarının ellerinde dövizler ve Türk bayrakları olduğu söylendi. Türk Bayrağı başımızın tacıdır ve salonumuzun başköşesinde bulunmaktadır. Ancak bayrağın protesto amaçlı bu şekilde bulunmasını istemiyoruz. Bu salonda sabırla yargılamamızı yapacağız” dedi.

Sanık eski Yüzbaşı Aslan: İddianame gelmedi

İlk savunmasını yapmak üzere sanık kürsüsüne gelen tutuklu sanık eski Yüzbaşı Mehmet Akif Aslan iddiana eline ulaşmadığı için inceleyemediğini ve savunmasını yapamayacağını söyledi.

Diğer tutuklu 2 sanık da iddianamenin ellerine geçmediğini söyleyince mahkeme başkanı bugüne kadar böyle bir durumun yaşanmadığını söyleyerek neden kendilerine bildirilmediğini sordu. Mahkeme başkanı iddianamelerin cezaevine gönderilmesi ve sanığa tebliğ edilmesini içeren yazıyı okudu. Sanık avukatları inceleme fırsatı verilmediğini savundu. Müşteki avukatlarından Köksal Bayraktar da sanıkların savunmasının bugün alınmaması durumunda mahkeme heyetinden müştekilerin dinlenilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı Dağ da bu iddianamenin sanıklara ulaşmadığı iddiasının ciddi bir iddia olduğunu belirterek, duruşmaya bir süre ara verdi.

Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş ve Kanal D Haber Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar da müşteki olarak duruşmaya katıldı.

İddianame: Yayın kesme emrini eski albay verdi

İddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi ana darbe davasının sanıklarından eski Albay Ahmet Zeki Gerehan’ın, tutuklu sanık yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan’a sıkıyönetim ilan edildiğini bildirerek, CNN Türk’ün binasının boşaltılması ve yayının kesilmesi emrini verdiği vurgulanıyor.

Talimat doğrultusunda sanıklar Kaya, Şeker ve Aslan ile sanık 14 erin helikoptere binerek, Doğan Medya Center’a intikale geçtikleri anlatılan iddianamede, helikopterde bulundukları sırada sanık yüzbaşıların, erlere şarjör takmaları, tüfeğin kayışını ellerine dolamaları, eğer tüfeklerini almak isteyen olursa ‘çekinmeden vurmaları’ emrini verdikleri kaydediliyor.

Sanık 3 erin, daha önce hiç görmedikleri, kendi birliklerinden olmayan ve emir komutası altında bulunmadıkları yüzbaşılara darbe girişiminin tüm açıklığı ile ortaya çıktığı bir saat diliminde piyade tüfeklerini teslim ettikleri belirtilen iddianamede, sanık astsubayların ise darbecilerden aldıkları talimat doğrultusunda emrinde bulunan askerleri (sanık erler) nizamiye bölgesine güvenlik amacıyla götürdüğü ve burada mevzilendirdiği aktarılıyor.