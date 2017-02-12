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Doğan Medya, anayasa değişikliğini eleştiren Posta yazarının işine son verdi

Hakan Çelenk, Posta gazetesinde bir dönem yazı işleri müdürlüğü de yapmıştı

12 Şubat 2017 01:50

Posta gazetesinde politika yazıları kaleme alan ve aynı zamanda gazetenin yazı işlerinde görev yapan Hakan Çelenk'in işine son verildi. Çelenk, konuk olduğu bir televizyon programında başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliğini eleştirmişti.

Medyaradar'ın haberine göre, Posta Gazetesi yazarı Hakan Çelenk, 22 Ocak tarihinde CNN Türk'te Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu.

Çelenk, söz konusu programda anayasa değişikliği ile ilgili "Ben kötü niyetli bir cumhurbaşkanıyım, sistemi bana karşı savunun. İktidara ben geleceğim, yolsuzluklar yapacağım. Beni görevden alacak gibi olurlarsa, eğer kötü niyetliysem Meclis'i feshederim. Sonra da partinin başına oturur, vekilleri seçtirir ve genel seçime giderim" demişti.

Sosyal medyada tartışma yaratan bu çıkıştan sonra Doğan Medya Grubu'nun Hakan Çelenk'in görevine son verme kararı aldığı duyuruldu.

İşte Hakan Çelenk'in, Doğan Medya'daki görevine son verilmesine neden olan sözleri:

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