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Medya

Doğan Holding'in İrfan Değirmenci aleyhine açtığı tazminat davası reddedildi

Referandumda 'Hayır' oyu vereceğini açıklamasıyla işine son verilmişti

06 Aralık 2017 05:58

Doğan Holding'in 16 Nisan'da yapılması planlanan referanduma yönelik olarak "Hayır" oyu vereceğini açıkladığı için işten çıkardığı gazeteci İrfan Değirmenci aleyhine açtığı tazminat davası reddedildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran  Değirmenci; "Aleyhime açtığı tazminat davası bu sabah mahkeme tarafından reddedildi. Daha sırada bizim onlardan istediğimiz kıdem ve ihbar tazminatının davası var. Basın işçisiyiz, haklıyız, kazanacağız” dedi.

Ne olmuştu?

Doğan Medya Grubu, başkanlık referandumunu eleştirerek ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan  İrfan Değirmenci'nin işine 11 Şubat'ta yayınladığı bir basın açıklamasıyla son vermişti. Grup tarafından yapılan açıklamada ‘tarafsızlık’ nedeniyle işten atıldığı öne sürülmüştü.

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