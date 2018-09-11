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Yaşam

Doğan Holding'de üst düzey ayrılık

Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana, görevinden ayrıldı

11 Eylül 2018 21:35

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana, görevinden ayrıldı.

Doğan Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama'dan yapılan açıklamaya göre, yeni bir atama yapılana kadar bu görevi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy'un yürüteceği öğrenildi.

Yağmur Şatana, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ile Doruk Faktoring A.Ş., Doruk Finansman A.Ş. ve Kelkit Doğan Besi İşletmeliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine ise devam edecek.

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