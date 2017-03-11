Doğan Holding yöneticisi Muratoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen ceket iliklemeye iddianamede tek satır yer verilmedi

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen Fethullah Gülen’le çekilen fotoğrafta ceketinin ilikli olmasına, hakkında hazırlanan iddianamede tek satır yer verilmedi. Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, iddianamede Muratoğlu’nun Gülen cemaatinin yardımlaşma derneğiyle görüştüğüne delil olarak gösterilen telefon numarası ise Vodafone telesekreter servisine ait.

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 1 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Muratoğlu’na emniyette Akşam, Sabah, Yeni Asır, Milliyet ve Posta gazetelerinin temsilcilerinin de katıldığı 2012’deki gezi sırasında Fethullah Gülen ile çekilen fotoğraf sorulmuştu. İstanbul 9. Sulh Ceza Yargıcı Mustafa Çakar da tutuklamaya gerekçe olarak Muratoğlu’nun Fethullah Gülen ile çekilen fotoğrafta ceketinin ilikli olmasını göstermişti. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, Muratoğlu’na yöneltilen “terör örgütüne yardım etme” suçlamasına gösterilen deliller arasında bu fotoğrafa ve ceket iliklemeye dair tek satır ifade yer almadı. İddianamede, 2013- 2016 dönemi HTS kayıtlarına göre Muratoğlu’nun örgütün yardımlaşma derneği temsilcisi ile yoğun ve hayatın olağan akışına uygun olmayan şekilde açıklanamayan irtibatın tespit edildiği belirtildi.

Muratoğlu’na emniyette gösterilen HTS kayıtlarındaki “5427542000” numaralı hattın Kimse Yok mu Derneği Konya İl Başkanı Hasan Kıratlı’ya ait olduğu belirtildi. Ancak bu hat Vodafone otomatik telesekreter servisine ait. Öğrenilen bilgiye göre bu hat hâkimlik sorgusu sırasında da aranarak yargıç Çakar’a da dinletildi.