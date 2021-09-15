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Ekonomi

Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor

Doğan Trend Sigorta A.Ş. unvanlı bir şirket kurulacağı açıklandı

15 Eylül 2021 19:40

Doğan Holding, iştiraki Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile sigortacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına karar verdi.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Doğan Holding sigorta şirketi kurmaya karar verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre holdingin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kurulunda sigortacılık alanında faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş.'nin 120 milyon TL sermaye ile kuruluşuna teşebbüs edilmesi kararı çıktı.

Açıklamada Doğan Trend Sigorta'nın gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben faaliyete geçeceği belirtildi.

Şirketin sigortacılık faaliyetlerini, dijital bir e-ticaret platformu üzerinden, acenteleri ve iş ortaklıklarıyla birlikte yeni ekonomi trendlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmesi hedefinde olduğu açıklandı

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