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Ekonomi

Doğan Holding sigorta sektörüne giriyor; internetten poliçe satacak

16 Eylül 2021 10:53

Doğan Holding, iştiraki Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile sigortacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına karar verdi. Doğan Trend Sigorta A.Ş., 120 milyon TL sermaye ile kurulacak. 

Holding’den yapılan açıklamada, şirketin sigortacılık faaliyetlerini dijital bir e-ticaret platformu üzerinden, acenteleri ve iş ortaklıklarıyla birlikte yeni ekonomi trendlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Doğan Trend Sigorta’nın gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben faaliyete geçeceği açıklandı.

Doğan HoldingDoğan Trend Sigorta
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