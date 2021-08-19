Doğan Holding’in cirosu yüzde 47 büyüdü

Doğan Holding 2021 yılının ilk 6 ayında konsolide gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 6,5 milyar TL’ye çıkardı.

Holding’in 2021 yılının ilk 6 ayında elde ettiği brüt kâr ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 818 milyon TL olurken; faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise yüzde 64 artarak 551 milyon TL’ye yükseldi.

Doğan Holding’in dönem kârı ise faaliyet kârlarındaki iyileşme ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler sayesinde yüzde 7 artarak 589 milyon TL’den 631 milyon TL’ye yükseldi.

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Holding’in 2021 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, pandemi döneminde olunmasına rağmen akaryakıt perakendesi segmentinin gelirlerinin yüzde 31, sanayi ve ticaret segmentinin gelirlerinin yüksek ihracat performansı ile birlikte yüzde 134 arttığına dikkat çekti.

Göğüş, diğer tüm grup şirketlerinin 2021 yılı performanslarının güçlü seyretmekte olduğunu belirtti.