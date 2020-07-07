Doğan Holding, 58 milyon dolara İzmir'de ambalaj şirketi satın aldı

Doğan Holding, İzmir merkezli Sesa Ambalaj'ın yüzde 70'lik hissesini 57,8 milyon euro (448 milyon TL) bedelle satın alacağını açıkladı. Sesa'nın neden satın alındığı Doğan Holding tarafından şöyle açıklandı:

"Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş., esnek ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte olup, yüksek bariyerli esnek ambalaj alt iş kolunun önde gelen şirketleri arasında yer almaktadır.

Şirketimiz, mevcut yatırım stratejisi çerçevesinde, ambalaj vb. hızlı büyüme vaat eden ve katma değeri yüksek sektörleri hedeflemekte ve bu doğrultuda yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir.

Kentleşme, demografik değişimler ve bunlarla birlikte güvenli gıdaya olan ihtiyacın artması, 'esnek ambalaj' ve özellikle 'yüksek bariyerli' esnek ambalaj talebini arttırmaktadır. Sesa'nın büyüme potansiyeli ve çevreye duyarlı ürün geliştirme çalışmaları, değer yaratma hedefimiz ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem de dikkate alındığında, yatırım kararımızda etkili olmuştur.

Bu vesileyle, önümüzdeki dönemde de aynı bakış açısıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte, makro trendlere uygun ve sürdürülebilir ürün geliştirme yetkinliklerine haiz, hem esnek ambalaj sektöründe, hem de diğer katma değerli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğimizi ifade etmek isteriz."