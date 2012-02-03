Doğan Güreş'ten 19 yıl sonra gelen itiraf

T24

Eşref Bitlis Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı dönemde 17 Şubat 1993'te Diyarbakır'a gitmek için tahsis edilen Kara Havacılık Okuluna kayıtlı uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Olayın tüm detayları incelenmeden 'motor buzlanması' denilerek kapatılan dosya ile ilgili Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özgür'e ifade veren dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.Güreş'in, üretici firmanın "Uçak satmayız" tehdidi karşısında kazada uçak hatası ihtimalini araştırmadıklarını söylediği öğrenildi. Kazada, pilotaj hatasına da rastlayamadıklarını ifade eden Güreş'in, bunun üzerine "buzlanma" gibi bir ara bir yol bulduklarını söylediği öğrenildi. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısına, ameliyatlı olduğu için kaldığı lojmanında ifade veren Doğan Güreş, şüpheli kazaya şahitlik ettiğini dile getirdiği öğrenildi.