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Doğan grubundan Yeni Şafak ve Yeni Akit'e ''Geçmiş olsun'' mesajı

Aydın Doğan ve Vuslat Doğan Sabancı, Karahasanoğlu ve Albayrak'ı aradı

11 Şubat 2016 15:16

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, bugün Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yeni Şafak İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak’ı arayarak bu gazetelere yönelik silahlı saldırıları kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

İki isme sabah saatlerinde telefon eden Vuslat Doğan Sabancı, faillerin bir an önce bulunması ve bu tür saldırıların bir daha tekrarlanmaması temennisini dile getirdi. 

Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan da, Karahasanoğlu ve Albayrak’ı arayarak “Geçmiş olsun” dileklerini iletti.

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