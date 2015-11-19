Doğan Grubu'ndan POAŞ açıklaması: Aydın Doğan'ın ifade verdiği doğru, çıkan haberler asılsız

Doğan Grubu, POAŞ ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın ifade vermesine ilişkin olarak açıklama yaptı. Doğan Holding Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, POAŞ ile ilgili yürütülen bir soruşturma hakkındaki bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, "Sayın Aydın Doğan’ın konuyla ilgili savcılığa ifade verdiği doğrudur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Hayyam Garipoğlu’nun, POAŞ ihalesinin üzerinden 15 yıl geçtikten sonra ve konuyla hiçbir ilgisi yok iken, aynı soruşturmaya şikayetçi sıfatıyla dahil olduğu da öğrenilmiştir. Hayyam Garipoğlu’nun bu şikayetinin, mağdur rolü oynayarak kamuoyunda yerleşik olumsuz algısını örtmek ve kendini aklamak amacıyla yapıldığının aklıselim sahibi kimsenin gözünden kaçmayacağına eminiz" dendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Son günlerde bir kısım basın organlarında Onursal Başkanımız Sayın Aydın Doğan’ın POAŞ’ın geçmişteki bazı işlemleriyle ilgili soruşturma savcısı Sayın Adem Meral’e ifade verdiğine dair haberler yer almıştır. Abartılı yorumlarla olumsuz algı yaratma kasdı taşıyan bu haberlerle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Sayın Aydın Doğan’ın konuyla ilgili savcılığa ifade verdiği doğrudur. Sözkonusu soruşturmada henüz iddianame hazırlanmamıştır. Soruşturmaya esas müfettiş raporunda “vergi kaybı olmayan vergi kaçakçılığı” olarak adlandırılan ve hiçbir surette kaçakçılık olarak nitelendirilemeyecek bazı ithalat işlemlerinin gerçekleştiği dönemde Sayın Aydın Doğan, POAŞ’ta yönetim kurulu üyesi veya başka herhangi bir sıfatla görev yapmamıştır. Dolayısıyla, daha önce pekçok kez açıklandığı gibi esasen yasalara uygunluklarında kuşku bulunmayan bu işlemlerle ilgili sayın Aydın Doğan’ın herhangi bir sorumluluğu sözkonusu olamaz.

Bu arada, Hayyam Garipoğlu’nun, POAŞ ihalesinin üzerinden 15 yıl geçtikten sonra ve konuyla hiçbir ilgisi yok iken, aynı soruşturmaya şikayetçi sıfatıyla dahil olduğu da öğrenilmiştir. Hayyam Garipoğlu’nun bu şikayetinin, mağdur rolü oynayarak kamuoyunda yerleşik olumsuz algısını örtmek ve kendini aklamak amacıyla yapıldığının aklıselim sahibi kimsenin gözünden kaçmayacağına eminiz.

Sayın Aydın Doğan’ın veya herhangi başka bir Doğan Ailesi üyesinin veya Doğan Grubu yöneticisinin, her zaman olduğu gibi, adaletin yerini bulabilmesi için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeyi bir görev bildiklerini de bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunmak isteriz.”