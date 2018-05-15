"Doğan Grubu'nda listelerin hazırlandığı konuşuluyor; çalışanların sosyal medya hesapları takipte"

Artı Gerçek yazarı Candan Yıldız, geçen aylarda 1.1 milyar dolara iş adamı Erdoğan Demirören'e satılan Doğan Medya Grubu'nda yaşanan ayrılıkları değerlendirdi. "Hangi ölçülere göre olduğunu bilmediğimiz listelerin hazırlandığı konuşuluyor" diyen Yıldız, "Özel hayatların, tercihlerin, varoluşların, kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden polisiye 'ahlakla' izlendiğini düşünmemek için saf olmak gerekiyor" ifadesini kullandı. Yıldız, yakında onlarca gazetecinin işine son verileceğini iddia etti.

"Medyada hâller" başlığıyla yayımlanan (15 Mayıs 2018) yazısında Yıldız, şu ifadeye de yer verdi:

"Siyasi iktidar, o iktidarın güçlendirdiği yeni sermaye yapılarının aktör olduğu yeni medya düzeninde çalışanların payına daha güvencesiz çalışmak, gazeteciliğin payına da 'propaganda' düştü. Okuyucuların- izleyecilerin payına ise demokratik tartışma süreçlerinden dışlanmak."