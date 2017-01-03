Doğan Grubu resmen duyurdu; Ahmet Hakan Kanal D'nin başına geçti

Doğan Medya Grubu, Ahmet Hakan'ın Kanal D Haber Dairesi Başkanı olduğunu resmen duyurdu. Açıklamada, Hakan'ın Hürriyet'teki yazılarına ve CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programına devam edeceği belirtildi.

Doğan Grubu'ndan yapılan açıklama şöyle:



Uzun yıllardır Doğan Grubu bünyesinde başarıyla görev yapan Ahmet Hakan Kanal D Haber Dairesi Başkanı oldu.



16 Ocak 2017’den itibaren Kanal D Ana Haber bültenini de sunmaya başlayacak olan Hakan, hali hazırda devam eden Hürriyet Gazetesi köşe yazarlığı ve CNN Türk’teki “Tarafsız Bölge” programını da sürdürecek.



Televizyon hayatına 1993’te muhabirlik ile başlayan gazeteci – televizyoncu Ahmet Hakan, meslek hayatı boyunca pek çok başarılı işe imza attı.