Doğan Grubu: Ethem Sancak, devlet kurumlarından tahsilat mafyası gibi zorla ilan alan bir medya tetikçisi!

Doğan Grubu, Aydın Doğan'a atıfla Taksim'deki Hilton arazisi üzerine "AVM ve villalar yaparak 3 milyar dolarlık rant elde etmeyi planlandığı" iddialarını gündeme getiren Star Medya Grubu'nun sahibi Ethem Sancak'a ağır ifadelerle tepki gösterdi. Doğan Holding Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, Sancak için "Hangi parayla satın aldığı hâlâ belli olmayan gazetelerini ve televizyonlarını siyasetin kalaşnikofu haline getirdi" ifadesini kullandı. Kutadgu, Sancak'la ilgili bir iddiayı da gündeme getirerek, "Devlet kurumlarından tahsilat mafyası gibi zorla ilan alan, kurum yöneticileri ilan tarifesi istediği zaman 'Ne tarifesi, benim ne kadar paraya ihtiyacım varsa o kadar göndereceksin' diye azarlayacak kadar pervasızlaşmış bir medya tetikçisi" dedi.

Doğan Holding Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Ethem Sancak: Kumarcı yeğen ile BMC arasında sıkışmış kirli bir bezirgan

"Kamuoyunun önüne çıkmadan önce gençlik yıllarında Mao’cuydu. Bir anda nasıl olup bu kadar iktidar aşığı haline geldiğini kimse anlayamadı. Hangi parayla satın aldığı hâlâ belli olmayan gazetelerini ve televizyonlarını siyasetin kalaşnikofu haline getirdi. Devlet kurumlarından tahsilat mafyası gibi zorla ilan alan, kurum yöneticileri ilan tarifesi istediği zaman “Ne tarifesi, benim ne kadar paraya ihtiyacım varsa o kadar göndereceksin” diye azarlayacak kadar pervasızlaşmış bir medya tetikçisi. En büyük korkusu, devletin karanlık mahfilleriyle tuttuğu kirli işin ortaya çıkması. En yumuşak karnı BMC ihalesinde dönen dolaplar ve ödenmeyen KDV’ler. Bugün sesini çıkarmayan Maliye Bakanlığı’nın yarın iktidar değiştiğinde kendisinin yakasına yapışması en büyük endişesi. En zayıf halkası, kumar borcu yüzünden tahsilat çetesinin silahlı saldırısına uğrayan kuzeni. Düzeni bozulacak ve bütün bu dolaplar ortaya çıkacak diye sindirmek ve susturmak için Doğan medyasına saldırıyor."