Doğan Grubu dava açıyor

Doğan Grubu, Ergenekon iddianamesinin eklerinde yer alan Pamukbank’a el konulmasıyla ilgili bazı belgeleri doğruluğunu araştırmadan grup aleyhine haberlere konu eden Yeni Şafak, Akşam ve Sabah gazeteleri aleyhine dava açıyor.



Sözkonusu gazeteler, gerçek dışı isimler ve telefon numaralarını içeren belgelere dayanarak, Pamukbank’a el konulması sürecinde Doğan Grubu’nun aktif bir rol oynadığını öne sürüyor.

Doğan Grubu, bu iddialar üzerine önceki gün bir açıklama yapmış; sözkonusu belgelerde Doğan Grubu mensubu olarak gösterilen kişinin grupla hiç bir ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı. Belgelerde BDDK ve Citibank yetkilisi olarak yer verilen kişilerin de hayal mahsülü isimler olduğu ortaya çıkmıştı.

Doğan Grubu tarafından yapılan açıklamaya karşın, söz konusu gazeteler, dün de asılsız konuşmalara dayanarak yayınlarını sürdürdüler.



Asılsız iddialar üzerine...

Bilindiği gibi Pamukbank, 1982 yılında mali durumu kötüleştiği için Hazine tarafından gözetime alınmış, daha sonra patronu Mehmet Emin Karamehmet’in sermaye koyacağına ilişkin vaadi üzerine gözetimden çıkarılmıştı.

Bu vaat yerine gelmeyince banka tekrar gözetime alınmış, kaynakları grup şirketlerine aktarılması sonucu mali durumu daha da kötüleşince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na verilmişti.

Fon da daha sonra Pamukbank’ı Halk Bankası ile birleştirmiş, BDDK Pamukbank’ın patronu Karamehmet’e faiziyle birlikte 6.2 milyar dolar borç çıkarmıştı.

Durum böyleyken söz konusu gazetelerde yayımlanan asılsız telefon konuşmalarında, bankaya kasıtlı olarak el konulduğu ileri sürülerek, Doğan Grubu’nun da ilişkili olduğu belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Doğan Grubu avukatlarının bu üç gazete aleyhine dava açacakları öğrenildi.







