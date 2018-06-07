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Medya

Doğan Gazetecilik'in unvanı değiştirildi

Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi unvanı oy birliği ile değiştirildi

07 Haziran 2018 00:55

Doğan Grubu’ndan Demirören Holding’e satılan Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi'nin unvanı, Demirören  Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirildi. 

Doğan Gazetecilik AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ( KAP ) yer  alan açıklamasında, şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın  gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi olan şirket unvanının  Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar  verildiği kaydedildi.

Hürriyet, CNN, DHA ve daha bir çok medya şirketini bünyesinde barındıran Doğan Medya, nisan ayında 919 milyon dolar bedelle Demirören Holding’e satılmıştı. Türkiye medyasında bir dönemin kapanması anlamına gelen satışta;

-Doğan Gazetecilik 132 milyon dolara,

-Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 155 milyon dolara,

-Doğan TV Holding  599 milyon 674 bin dolara,

-Doğan Haber Ajansı 5 milyon dolara,

-Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri 7 milyon dolara,

-Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. 12 milyon 751 bin dolara,

-Doğan Media International GmbH 4 milyon 42 bin dolara,

-Mozaik İletişim Hizmetleri 532 bin dolara el değiştirmişti.

 

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