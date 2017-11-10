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Ekonomi

Doğan Faktoring, adını "Doruk Faktoring" olarak değiştirdi

İstanbul, 10 Kasım (DHA) – Doğan Faktoring 9 Kasım tarihinde isim değişikliği yaparak Doruk Faktoring adını aldı

10 Kasım 2017 18:21

İstanbul, 10 Kasım (DHA) – Doğan Faktoring 9 Kasım tarihinde isim değişikliği yaparak Doruk Faktoring adını aldı.
İsim değişikliğiyle ilgili DHA’ya konuşan Doruk Faktoring Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Ertunç Soğancıoğlu, Doğan isminin medya sektörü olarak algılandığını söyleyerek, “Medya algısından çıkarak yeni bir finans yapılanması doğrultusunda bir isim değişikliğine gittik” dedi.
Doğan markasının çok önemli olduğunun ve yine Doğan bünyesinde büyüyeceklerinin altını çizen Soğancıoğlu, “2018’de yüzde 30 üzerinde büyüme bekliyoruz” dedi.
Soğancıoğlu, Doğan bünyesindeki bir diğer finans şirketi olan DD Finansman’ın da Doruk adını alacağını duyurdu.

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