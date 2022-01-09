Doğan Alemdar, Ligue 1'de ilk maçına çıktı

Ligue 1'in 20. haftasında Rennes deplasmanda Lens'e 1-0 yenildi. Sezon başında Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar ilk lig maçına çıktı.

Fransa'da Ligue 1'in ikinci yarısının ilk maçında Rennes, Lens'e konuk oldu.

Sezon başında Kayserispor'dan Rennes'e 3,5 milyon Euro karşılığında transfer olan Doğan Alemdar maça ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci yarıda 89'da Wesley Said'in golüyle ev sahibi takımı öne geçirdi.

Rennes bu sezon 7. lig yenilgisini yaşarken 31 puanda kaldı. 8. galibiyetini alan Lens ise puanını 30 yaptı.