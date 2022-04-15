Doğan Alemdar, değerini 3'e katladı

Sezon başında Kayserispor'dan 3.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, piyasa değerinin 3'e katladı.

IES Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde forma giyen 23 yaş altı genç oyuncuların piyasa değerlerini paylaştı. Listede piyasa değeri en yüksek isim 96.2 milyon Euro ile RB Leipzig forması giyen Josko Gvardiol olurken, listede yer alan tek Türk oyuncu ise 10.5 milyon Euro piyasa değeri ile Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar oldu.

19 yaşındaki file bekçisi bu sezon 10 maçta Fransız takımında forma giydi ve kalesinde 10 gol gördü.

Avrupa'da birçok takımın transfer listesinde olan Doğan Alemdar'ın satışından Kayserispor ise %20'lik pay hakkına sahip durumda.