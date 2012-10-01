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Gündem

Doğan Akın hafta içi her akşam SkyTürk360'ta

Doğan Akın, Murat Sabuncu ve Levent Oğuz gündeme dair tüm haberleri SkyTürk360'ta değerlendirecek

01 Ekim 2012 03:00

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, bugünden itibaren hafta içi her gün SkyTürk360'ta gündemi yorumlayacak.

Yeni yayın döneminde hafta içi her akşam saat 19:10-19-50 arasında yayınlanacak "Gündem ve Ekonomi" programında, Murat Sabuncu, Levent Oğuz ve Doğan Akın gündem haberlerinden hareketle olası gelişmeleri yorumlayacak.

 
 
Üç gazeteciyi özel haberleriyle de ekrana getirecek program canlı olarak yayınlanacak. Alternatif bir "haber- haber analiz - özel haber" programı olacak Gündem ve Ekonomi'de, Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmeler önemli ve ilginç boyutlarıyla ele alınacak. Programda canlı bağlantılar yapılacak, özel söyleşilere de yer verilecek.

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Doğan AkınMurat SabuncuLevent OğuzSkyTürk360haberprogramtv

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