Doğan Akhanlı, Almanya'yı harekete geçirdi; Interpol suistimale karşı uyarılacak

Türk hükümetinin talebiyle bir dizi muhalif isim için Interpol'den kırmızı bülten çıkarılmasının ardından, Almanya harekete geçmeye hazırlanıyor. Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ile Süddeutsche Zeitung gazetesinin araştırmalarına göre, Federal Suç Dairesi bundan sonra, başka bir üye ülkenin arama talebinin hukukiliği konusundaki şüpheleri Interpol'e bildirecek. Burada özellikle Almanya'da mülteci statüsünde olan kişiler hakkındaki arama taleplerinin söz konusu olduğu bildiriliyor. Alman yetkililerin bundan sonra aranan kişilerin mülteci statüsünü Interpol'e bildirecek olması, özellikle Ankara'nın kırmızı bültenle arattığı Türkiye kökenli göçmenleri ilgilendiren bir gelişme.

Alman yetkililerin izleyeceği yöntem aslında yeni bir uygulama değil. Interpol'de birkaç yıldır mevcut olan uygulamaya göre, üye ülkelerin aranan kişilere yönelik suçlamaları ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm bilgileri Uluslararası Polis Teşkilatı'nın genel sekreterliğine aktarması isteniyor. Interpol'ün siyasi içerikli takibatlar için kullanılması ise yasak.

Alman yetkilileri harekete geçiren, Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı'nın, Türkiye'nin talebiyle çıkarılan kırmızı bülten ile, Ağustos ayında tatile gittiği İspanya'da gözaltına alınması oldu. Türkiye "1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katılmak, Türkiye'deki anayasal düzeni yıkmaya çalışmak ve terör örgütüne üyelik" suçlamalarıyla Akhanlı hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarttırmıştı.

2014 yılında bu suçlamaları inceleyen Köln Savcılığı, soruşturma açmak için yeterli gerekçe görmemişti. Türkiye İnterpol üzerinden Akhanlı hakkında kırmızı bülten çıkarttıktan sonra da Alman yetkililer Akhanlı hakkında işlem yapma gereği olmadığına karar vermişti. Yazar Alman vatandaşı olduğu için zaten Türkiye'ye teslim edilmesi mümkün değildi. Ancak yetkililer Türkiye'nin talebiyle çıkartılan kırmızı bültenin hukuka uygunluğu konusundaki çekincelerini Interpol'e veya Doğan Akhanlı'ya iletmediler. Bu nedenle Doğan Akhanlı İspanya'ya tatile giderken kendisi hakkındaki kırmızı bültenden habersizdi.

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