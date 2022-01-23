Gaz krizine ilişkin değerlendirme yapan Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz " Doğalgazın yüzde 99.5’ini ithal ediyoruz. Tamamen dışa bağımlı bir kaynağa dayanırsanız böyle bir kesintide de sıkıntı çekersiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'a konuşan Türkyılmaz, öncelikle İran gazını kolayca ikame etmenin mümkün olmadığına atıfta bulunarak “Çünkü Rusya ya da başka bir ülke verdiği gazı artıramaz. Bu, önceden öngörülebilen bir şey olsa o zaman ek anlaşma olabilirdi. Türkiye’de gazın üçte birini konutlar tüketiyor. Burada gaz kesilirse insanlar donacağı için en kolayı ‘sanayiye üretimi kıs’ diyorlar. Elektrik santrallarında da kesintiye gidecekler. Kesintileri gezdirecekler.” dedi.

"Kesintileri dolaştıracaklardır"

İran’ın gazı, ihtiyacını karşılamak için kesmiş olabileceğini, sonuçta bu işten para kazandığını ifade eden Türkyılmaz, bu ülkenin gaz kaynakları olmasına rağmen ambargolar nedeniyle yatırım yapamadığını da belirtti. Türkyılmaz, bu noktada Türkiye’nin eksiklerini ve yaşayacağı süreci şöyle özetledi:

"Tuz Gölü ve Silivri’de depolama tesisleri var ama yetmiyor. Bu tesislerde kapasite artırımı yapılıyor ama bunda gecikme var. Silivri 25 milyon metreküp, Tuz Gölü 20 milyon metreküp kapasiteli. Halen her iki depoda da gaz var ama yetmiyor. Bunlar zamanında devreye girmiş olsaydı yine de sıkıntı tamamen ortadan kalkmazdı ama en azından azalırdı.



Elektrik üretiminin üçte biri doğalgazdan karşılanıyor. Elektrik santrallarına verilen gaz kesilirse doğal olarak elektrikte de kesintiler olacaktır. Kesintileri dolaştıracaklardır. 10 gün boyunca sıkıntılı geçecek. Ülkenin 81 vilayetine doğalgaz götürdüler. Bu çok büyük bir marifet değil. Doğalgazın yüzde 99.5’ini ithal ediyoruz. Tamamen dışa bağımlı bir kaynağa dayanırsanız böyle bir kesintide de sıkıntı çekersiniz."