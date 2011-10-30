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Yaşam

Doğalgazı doğru kullanın BURSA (A.A)

30 Ekim 2011 12:55

-Doğalgazı doğru kullanın BURSA (A.A) - 30.10.2011 - Doğal gaz kullanımında alınacak  tedbirlerle hem zehirlenmelerin önlenmesinin hem de verimliliğin artırılmasının mümkün olduğu bildirildi. ''En çevreci ve ucuz yakıt'' olarak nitelendirilen doğal gazı birtakım basit tedbirler ve güvenlik önemleriyle kullanmak hayati önem taşıyor.  Doğal gazın kimyasal özellikleri bakımından karbonmonoksit içermediğinden zehirli olmadığını belirten yetkililer, tesisatta meydana gelebilecek kaçak sonrası kapalı alanlarda ve tavanda gaz birikebileceği, bunun sonucunda ortamda oksijen azalması olacağından boğulma olaylarının meydana gelebileceği yönünde uyarıda bulunuyor.  Doğal gazın doğru kullanıldığı takdirde kesinlikle tehlikeli olmadığını kaydeden  uzmanlar, güvenli gaz kullanımı için şu önerilerde bulunuyor: ''Bacalı cihazların (soba, şofben, kombi) bulunduğu alanlarda mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun. Buraları yatak veya çocuk odası olarak kullanmayın. Ocağın bulunduğu yere gaz alarm cihazı takın. Bacaların standartlara uygun yapılması ve sızdırmaz olması çok önemlidir. Balkon gibi atmosfere açık yerlerde bulunan hermetik (yanma için gerekli olan oksijeni dışarıdan alan) cihazları dolap içinde muhafaza edin. Baca küllüklerini alçıyla kapatın. Doğal gaz tesisatı açık, görülebilir ve ulaşılabilir olsun. Bacalı cihazların bulunduğu alanlarda atmosfere açık menfezler (hava geçişini sağlayan sistem) bulundurun ve bunları kapatmayın. Mutfakta bulunan kombi veya şofben bacasına kesinlikle aspiratör bacası (havanın temizlenmesi amacıyla kullanılan aygıt) bağlamayın. Bacalı cihazları banyo ve tuvalete yerleştirmeyin. Yılda en az bir kez baca temizliği yapın.'' Yetkililer, gaz kullanımını azaltmadan tavan, çatı, pencere, duvar, kapı ve benzeri yerlerde alınacak önlemlerle ısı kaybının azaltılarak tasarruf edilebileceğini  belirtiyor.  ''Isı yalıtım önlemleri binanın toplam inşaat maliyetinin en fazla yüzde 3'ünü tutmasına karşılık yıllık yakıt tüketiminde yüzde 40'a varan tasarruf sağlar'' uyarısında bulunan Bursagaz yetkilileri, şu tavsiyelerde bulunuyor: ''Kapı ve pencere kenarlarındaki boşlukları izole edin. Isıtıcı cihazların bakımlarını düzenli olarak yaptırıp filtrelerini düzenli olarak temizleyin. Radyatörlerin önüne eşya koymayın, üzerlerini kapatmayın. Elektrikler kesildiğinde çalışır durumda olan kombiyi kapalı konuma getirin. Radyatörlerin arkasına ısı levhaları koyun. Pencerelerden güneş girmesini sağlayın. Kullanmadığınız oda, kiler ve benzeri yerlerin radyatörlerini kapalı tutun.''

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