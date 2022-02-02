"Doğalgazda yüzde 20 kesinti bile işimizi hala sekteye uğratıyor"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı sanayi tesislerinde yüzde 40 uyguladığı doğalgaz kısıntısını yüzde 20’ye düşürdü. Fakat sanayiciler bu kısıntının da üretimi etkileyeceği konusunda endişeli.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Kısıntının devam etmesi sanayiciyi tedirgin ediyor. Özellikle metal sanayi doğalgaz esaslı üretim odaklı. Dolayısıyla doğalgazın yüzde 80 bile olması bizim işimizi hala sekteye uğratıyor” dedi.

“Bu oran, işletmelerin işini görüyor anlamı çıkartılmamalı” diyen Keçeci, “Çünkü metal sektöründe üretime başladığımız andan itibaren önemli bir zaman dilimi, doğalgaz kullanarak metali, bakırı, demiri, ürünü ısıtmakla geçmektedir. Bu nedenle işi kapatırken yani üretimi sonlandırırken de aynı şekilde doğalgazı kullanarak bu tedbirleri almak gerekir” diye konuştu.

"Üretim aksak ve eksik çalışacak"

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre kısıntının üretimi etkilemeye devam ettiğini belirten Keçeci, “Üretime dönük olarak işletmelerimiz bugün de halen yüzde 60 oranlarında eksik çalışıyorsa, yüzde 80'de de aksak ve eksik çalışıyor olacak” dedi.

Keçeci, “Sanayici, özellikle 24 saat çalışan işletmelerde, bu eksikliğin dur-kalk, fırınları soğut ve yine fırınları tekrar ısıtın anlamına geliyor ki bu hem enerji sarfiyatı açısından önemli ekstra bir gider, hem de kullanış açısından önemli bir zaman kaybını içeriyor. Onun için bizim halen işletmelerimizde bugünden itibaren başlayan yüzde 80 tüketim olayında işimizi tam mânâsıyla görme şansımız yoktur” diye konuştu.