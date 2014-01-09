Doğalgazda borçlar artıyor, şirketler vanayı kapatacak

Doğalgazda son dönemde faturasını ödemeyen abone sayısının artmaya başlaması üzerine sektör, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kapısını çaldı. Bazı şehiriçi dağıtım şirketleri, “Faturasını ödemeyen abonenin gazını keseceğiz” hatırlatması yaptı. EPDK ise dağıtım şirketlerine “Mevzuatta öngörülen uyarılar yapılsın. Buna rağmen ödeme yapılmıyorsa aboneye gaz akışı kesilsin.” vizesi verdi.

Türkiye’de 72 ilde toplam 10 milyon dolayında abone doğalgaz kullanıyor. Türkiye’de yılda 46-47 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Bunun yüzde 25’lik bölümü konutlara ait. Konutlarda, doğalgazın daha da yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda doğalgaz arzı sağlanamamış ilçelere kamu olarak doğalgaz götürülmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı alındı. Hükümetin, 6 ay içinde gerekli koşulları taşıyan ilçelere doğalgaz götürmek için aldığı karar, 31 Aralık 2013’te doldu. Şu ana kadar 9 ilçe başvurdu. Yeni bir kararla bu süre, haziran ayı sonuna kadar uzatıldı.

Özellikle evsel tüketim için büyük bir konfor ve temizlik anlamına gelen doğalgazda, son dönemde tahsilat sorunları ortaya çıkmaya başladı. Zaman'dan İsmail Altunsoy'un haberine göre, doğalgaz sektörü temsilcileri, son dönemde faturasını ödemeyen abone sayısında görülen belli orandaki artış üzerine, sorunu paylaşmak ve çözüm yolu bulmak üzere soluğu EPDK’da aldı. Bazı şehiriçi dağıtım şirketleri, EPDK’da doğalgazla ilgili birimlerin üst yönetimiyle görüşerek, “Faturasını ödemeyen abone sayısında artış gözleniyor. EPDK’nın mevzuatı gereğince ilgili aboneler ödemelerle ilgili olarak (7+15 gün) uyarılıyor. Ancak, tahsilat sorunu devam ediyor. Tüm uyarılara karşın faturasını ödemeyen abonelerin, doğalgazını keseceğiz.” bilgisini iletti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre EPDK yetkilileri, “Mevzuatta öngörülen tüm kurallar abonelere eksiksiz uygulansın. Uyarılar yapılsın. Buna rağmen ödeme yapılmıyorsa aboneye gaz akışı kesilsin.” vizesi verdi. Sektör temsilcileri, doğalgazda yaşanan ödeme güçlüğüne ilişkin olarak, “Son dönemde ödemelerde bir güçlük gözleniyor. Bunun daha da yaygınlaşmaması temennimiz.” görüşünü dile getirdi.