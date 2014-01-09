T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Doğalgazda borçlar artıyor, şirketler vanayı kapatacak

Doğalgaz sektörü temsilcileri, son dönemde faturasını ödemeyen abone sayısında görülen belli orandaki artış üzerine, sorunu paylaşmak ve çözüm yolu bulmak üzere soluğu EPDK'da aldı

09 Ocak 2014 11:13

Doğalgazda son dönemde faturasını ödemeyen abone sayısının artmaya başlaması üzerine sektör, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kapısını çaldı. Bazı şehiriçi dağıtım şirketleri, “Faturasını ödemeyen abonenin gazını keseceğiz” hatırlatması yaptı. EPDK ise dağıtım şirketlerine “Mevzuatta öngörülen uyarılar yapılsın. Buna rağmen ödeme yapılmıyorsa aboneye gaz akışı kesilsin.” vizesi verdi.

Türkiye’de 72 ilde toplam 10 milyon dolayında abone doğalgaz kullanıyor. Türkiye’de yılda 46-47 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Bunun yüzde 25’lik bölümü konutlara ait. Konutlarda, doğalgazın daha da yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda doğalgaz arzı sağlanamamış ilçelere kamu olarak doğalgaz götürülmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı alındı. Hükümetin, 6 ay içinde gerekli koşulları taşıyan ilçelere doğalgaz götürmek için aldığı karar, 31 Aralık 2013’te doldu. Şu ana kadar 9 ilçe başvurdu. Yeni bir kararla bu süre, haziran ayı sonuna kadar uzatıldı.

Özellikle evsel tüketim için büyük bir konfor ve temizlik anlamına gelen doğalgazda, son dönemde tahsilat sorunları ortaya çıkmaya başladı. Zaman'dan İsmail Altunsoy'un haberine göre, doğalgaz sektörü temsilcileri, son dönemde faturasını ödemeyen abone sayısında görülen belli orandaki artış üzerine, sorunu paylaşmak ve çözüm yolu bulmak üzere soluğu EPDK’da aldı. Bazı şehiriçi dağıtım şirketleri, EPDK’da doğalgazla ilgili birimlerin üst yönetimiyle görüşerek, “Faturasını ödemeyen abone sayısında artış gözleniyor. EPDK’nın mevzuatı gereğince ilgili aboneler ödemelerle ilgili olarak (7+15 gün) uyarılıyor. Ancak, tahsilat sorunu devam ediyor. Tüm uyarılara karşın faturasını ödemeyen abonelerin, doğalgazını keseceğiz.” bilgisini iletti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre EPDK yetkilileri, “Mevzuatta öngörülen tüm kurallar abonelere eksiksiz uygulansın. Uyarılar yapılsın. Buna rağmen ödeme yapılmıyorsa aboneye gaz akışı kesilsin.” vizesi verdi. Sektör temsilcileri, doğalgazda yaşanan ödeme güçlüğüne ilişkin olarak, “Son dönemde ödemelerde bir güçlük gözleniyor. Bunun daha da yaygınlaşmaması temennimiz.” görüşünü dile getirdi.

ETİKETLER

doğalgazborçödenmeyen faturaepdkşirketler vanayı kapatacakgazı kesilsin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24