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Ekonomi

Doğalgazda 1 milyar dolarlık tasarruf dönemi başlıyor

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ISITMA ve soğutma sektöründe faaliyet gösteren DemirDöküm firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum yasaları kapsamında hazırlanan Enerji İlişkili Ürünler (ErP) Yönetmeliği'nin Türkiye'de 21 Nisan

18 Nisan 2018 15:31

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ISITMA ve soğutma sektöründe faaliyet gösteren DemirDöküm firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, Avrupa Birliği\'ne (AB) uyum yasaları kapsamında hazırlanan Enerji İlişkili Ürünler (ErP) Yönetmeliği\'nin Türkiye\'de 21 Nisan\'da yürürlüğe gireceğini söyledi.
Adana Sheraton Oteli\'nde firma yöneticileriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Erdem Ertuna, 21 Nisan\'da yürürlüğe girecek Enerji İlişkili Ürünler (ErP) Yönetmeliği\'ne ilişkin bilgilendirme yaptı. Yönetmeliğin sektöre ve gündelik yaşama etkilerini değerlendiren Ertuna, 21 Nisan\'dan sonra artık standart olarak nitelenen konvansiyonel kombi üretiminin yapılamayacağını ve ithal edilemeyeceğini söyledi.
Piyasadaki standart kombilerin 1 Ocak 2019\'a kadar satışının yapılabileceğini anımsatan Erdem Ertuna, şunları kaydetti:
\"Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Direktifi kapsamında hazırlanan ErP Yönetmeliği çok önemli değişiklikler getiriyor. Türkiye\'de yaklaşık 13,5 milyon hanede doğalgaz var. Burada toplamda 4 milyar dolarlık doğalgaz tüketiliyor. Avrupa\'da 2015\'te uygulanmaya başlanan ve ülkemizde ise yeni yürürlüğe girecek yönetmelik, standart kombi üretimi ve ithalatını yasaklıyor. Artık yoğuşmalı kombi üretimi zorunlu. Yoğuşmalı kombi yüzde 20-25 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Bu da demek oluyor ki; 4 milyar dolarlık doğalgaz tüketimimiz 3 milyar dolara düşebilir. Bu da 1 milyar dolarlık tasarruf oluyor. Yoğuşmalı kombiler enerji tasarrufu ile yaklaşık 2 yılda kendini amorti edebilir. 2017\'de ısıtma soğutma sektörü yüzde 10 büyüdü. Biz ise yüzde 40 oranında büyüme elde ettik. Gelecek yıl da yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. \"

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