"Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini" diyen Hüsnüye Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı'nda görev

Doğalgaza gelen zamlar için, "Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" sözleriyle tepki çeken AKP'li eski milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği'ne atandı.

25. ve 26. dönem AKP Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında, "Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99’du, şu anda 2.33. Doğal gaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüsnüye Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı'nda görevlendirdi.



Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği'ne atandı.

Erdoğan imzalı kararda şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21. maddesi gereğince Hüsnüye Erdoğan atanmıştır."



Kanal 42 TV'de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan 25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtladı." />