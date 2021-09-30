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Ekonomi

Doğalgazda sanayi ve elektrik santral tarifesine yüzde 15 zam geldi

BOTAŞ internet sitesinde ekim ayına ilişkin doğalgaz satış tarifesini yayımladı

30 Eylül 2021 23:52

Doğalgazda konut aboneleri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan tarife değişmezken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine yüzde 15 zam geldi.

BOTAŞ'ın internet sitesinden açıkladığı tarifeye göre konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı bir önceki ayın tarifesine göre değişmedi ve bin metreküp doğalgaz için 1.488 lira olarak belirlendi.

Ekim ayı sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ise önceki tarifeye göre bin metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı bin metreküp doğalgaz için ise yüzde 15 artışla 2 bin 724 lira oldu.

TIKLAYIN - EPDK: 1 Ekim itibarıyla geçerli nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı

doğalgazzamson dakika
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