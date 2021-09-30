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Ekonomi

EPDK: 1 Ekim itibarıyla geçerli nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı

30 Eylül 2021 22:20

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi. Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam bekleniyordu. 

EPDK'den yapılan açıklamada, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."

 

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