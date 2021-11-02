"Doğalgaza gelen yeni zamlar, ekmek ve makarnadaki zam baskısını artırıyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Nurettin Özdebir, doğalgaz zamlarının en çok un ve makarna üreticilerini vuracağını, maliyetlerin yükseldiği ekmek ve makarnada zam baskısının arttığını söyledi.

BOTAŞ, dün büyük sanayi ve ticarethanelerde kullanılan bin metreküp doğalgazın toptan fiyatını yüzde 48.40 oranında artırarak 3 bin 500 liraya, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın fiyatını da yüzde 46.82 zamla 4 bin liraya yükseltmişti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Özdebir, yeni zamlar yüzünden elektriği en fazla kullanan un ve makarna sanayicilerinin maliyetinin olağanüstü arttığını, halkın en çok tükettiği ekmek ve makarnaya zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Özdebir, “Özellikle enerji yoğun sektörlerde maliyet baskısı çok yükseldi. Elektriği en çok kullanan sektörlerin başında değirmenciler, makarna üreticileri, demir-çelik, tekstil ve konfeksiyoncular geliyor. Dolayısıyla elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza gelen bu zamlar halkın temel gıda maddeleri olan unun, ekmeğin ve makarnanın üretim maliyetini yükseltecektir. Umarım kendi doğalgazımız bir an önce çıkar da daha fazla zam yaşamayız” dedi.