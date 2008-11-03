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Ekonomi

Doğalgaz zammına tepki

Tüketici Derneği Başkanı Necati Yentürk, "bu zamla birlikte başta ulaşım olmak üzere bütün mal ve hizmetler zamlanacaktır" dedi.

03 Kasım 2008 02:00

Tüketici Derneği (TÜKEDER) Başkanı Necati Yentürk, doğal gaz fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak, "bu zamla birlikte başta ulaşım olmak üzere bütün mal ve hizmetler zamlanacaktır" dedi.

Doğalgaza yüzde 22.5 zam

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Yentürk, yazılı açıklamasında doğal gaz fiyatlarına konutlarda yüzde 22,5, sanayide ise yüzde 22 oranında zam geldiğini anımsatarak, üretimin önemli bölümünün doğal gazla çalışan santrallerden elde edilmesinden dolayı zammın elektrik ücretlerine yansımasının da kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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Hükümet ve hükümete yakın çevrelerin, her gün ekonomik durumun ne kadar iyiye gittiğine dair açıklamalar yaptığına değinen Yentürk, şunları kaydetti:

"İçteki refah seviyesinin yükseldiğine, dış itibarımızın arttığına ve ekonomik durumumuzun her geçen gün daha iyiye gittiğine dair yapılan bu açıklamalara rağmen, vatandaş tam aksine piyasadaki durgunluğun yanı sıra cebindeki paranın daha da azaldığına, alım gücünün düştüğüne tanık olmaktadır.


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Günümüzde ekonominin temel girdilerinden olan doğal gaza yapılan bu zammın tüm hizmet ve üretim sektörlerindeki fiyatları etkilemesi kaçınılmazdır. Bu zamla birlikte başta ulaşım olmak üzere, bütün mal ve hizmetler zamlanacaktır. Bu durumun enflasyonu azdırması da kaçınılmazdır."

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Doğalgaz zammı emekçileri vurdu

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi de doğalgaz zammıyla ilgili olarak bir açıklama yaparak zamma tepki gösterdi.  Emeğiyle geçinenlerin artan faturaları ödemekte zorlanacağının, sanayi ve iş yerlerindeki kullanımın da sorunlu hale geleceğinin belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"2008'de yapılan ilk 4 zam ile yüzde 47,07 oranında gerçekleşen doğal gaz fiyat artışı, son zamla 11 ayda yüzde 82,15 oranına ulaşmıştır. Aylık otomatik zamlar kullanımı güçleştirecek, emeğiyle geçinenler artan doğal gaz faturalarını ödemekte zorlanacak, sanayi ve iş yerlerindeki doğal gaz kullanımını da sorunlu hale getirecektir."

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