-DOĞALGAZ SOBAYI UNUTTURDU KOCAELİ (A.A) - 19.11.2010 - Türkiye'de doğalgaz kullanımın yaygınlaşmasıyla soba imalatı ve tamiri yapan iş yerleri kapanmaya başladı. Türkiye genelinde 2004 yılında 2 bin 336 olan soba imalatı ve tamiri yapan iş yeri sayısı 2010 yılında bin 31'e düştü. Türkiye'de ilk olarak 1976 yılında bir çimento fabrikasında kullanılmaya başlanan doğalgaz, zamanla konut ve iş yerlerini ısıtmak için kullanılmaya başlayınca soba imalatı ve tamiri yapan iş yerleri zor durumda kaldı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2004 yılında 2 bin 336 olan soba imalatı ve tamiri yapan iş yeri sayısı 2010 yılında bin 31'e kadar düştü. İzmit'te 43 yıldır sac soba imalatı ve tamiri yapan Mehmet Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının sobacı dükkanını 1967 yılında açtığını ve kendisinin de babasının yanında işe başladığını söyledi. 43 yıldır mesleğini devam ettirdiğini ifade eden Balkan, teknolojik gelişmelerin Türkiye'deki sosyal ve kültürel yapıyı etkilendiğini buna bağlı olarak soba kullanımının da azaldığını vurguladı. -''NOSTALJİ OLSUN DİYE SOBA ALAN DA VAR'' Genelde köylerden gelenlere soba sattıklarını belirten Balkan, ''Kış aylarına yaklaştıkça bir hareket yaşanıyor. Maddi açıdan güçlü olmayanlar, 'soba fiyatlarını ne kadar?, taksitle olur mu?'diye soruyor. Ama satış olayında da o kadar iyi değil. Ancak durumu iyi olanlar da sobayı tercih edebiliyor. Örneğin yazlık evine soba tercih edenler var. Nostalji olsun diye soba alan da var.'' şeklinde konuştu.