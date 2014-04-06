Doğalgaz savaşı kızışıyor



Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Ukrayna'ya sattığı doğalgaza zam yaptı ve Kiev'den milyarlarca euroluk borcunu ödemesini talep etti. Rusya'nın doğalgaz vanalarını kapatma ihtimali AB ülkelerini de etkileyebilecek. Ukrayna anlaşmazlığı yargıya havale edebileceğini duyurdu

Rusya, bir kaç gün önce doğalgazın metreküp fiyatını 354 euroya (485,5 Dolar) çıkararak, yaklaşık 2 milyar 200 milyon euroluk birikmiş borçların da ödenmesini talep etti. Gazprom Başkanı Aleksey Miller, şirketin son dört yılda Ukrayna'ya yapılan 11 milyar 400 bin dolarlık indirim farkının da iade edilmesini istediklerini açıkladı.

Ukrayna Enerji Bakanı Yurij Prodan, Gazprom'un daha düşük fiyat üzerinde anlaşmaya razı olmaması üzerine işi Stockholm'deki Uluslararası Uyuşmazlık Mahkemesi'ne taşıyacaklarını ifade etti. Ukrayna'daki geçici yönetimin Başbakanı Arseniy Yatsenyuk da ülkesinin yeni fiyatı kabul etmeyeceğini belirtti.

Yatsenyuk, Rusya'nın askeri saldırı ile Ukrayna'yı ele geçiremediğini belirterek, bu kez ekonomik saldırılarla hedefine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

'Doğalgaz silah olarak kullanılmasın'

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Rusya'yı, doğalgazı siyasi silah olarak kullanmaması hususunda uyardı. Moskova yönetimi daha önce de doğalgazı koz olarak kullanmıştı. 2005-2006 ve 2009-2010 yıllarında Rusya Ukrayna'nın doğalgazını geçici olarak kesmiş ve bundan doğalgaz ikmalinin yüzde 40'ını Ukrayna üzerinden yapan AB ülkeleri de etkilenmişti.

Rusya ile Ukrayna arasında 2010 yılında imzalanan anlaşmaya göre, Kırım Sivastopol'deki limanın Rus donanması tarafından kullanımı karşılığında, Ukrayna'ya satılan doğalgazın fiyatı düşürülmüştü. Gazprom Başkanı Miller, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasıyla birlikte doğalgaz fiyatlarındaki indirimin kalktığını, yeni ve eski fiyatlar arasındaki farkın da geri ödenmesini istediklerini belirtti.