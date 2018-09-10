“Doğalgaz Kuzey Amerika'nın en büyük enerji kaynağı olacak”

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Eylül (DHA) – Norveç merkezli risk yönetim şirketi DNV GL, doğalgaz ve elektriğin, Kuzey Amerika’nın enerji geleceğini yeniden şekillendirerek, bu yıl sonuna kadar bölgenin ana enerji kaynağı olan petrolün yerini alabileceği öngörüsünde bulundu.

DNV GL CEO’sy Remi Eriksen, ulaşım sektöründeki gelişmelerin Kuzey Amerika’nın petrol ihtiyacını düşürmesi sebebiyle ABD ve Kanada’daki enerji talebinin azalacağını belirtirken, “Enerji verimliliğinin gelecek yıllarda Gayri Safi yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesini geride bırakacak olması, enerji talebinin zirveye ulaşmasının ana nedenidir” dedi.

Yalnızca yollarda değil, deniz ulaşımı da dâhil olmak üzere, ulaşım sektöründe kullanılan teknolojide büyük yenilikler olacağı öngörüsünde bulunan Eriksen, ABD ve Kanada’daki enerji talebinin gün geçtikçe azalmasının ayrıca ülke ekonomilerinin gün geçtikçe imalata daha az bağımlı olmasından kaynaklandığını belirtti.