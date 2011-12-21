-Doğalgaz kullanıcılarına uyarı ANKARA (A.A) - 21.12.2011 - Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü (Başkentgaz), lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı daha dikkatli olmaları konusunda doğalgaz kullanıcılarını uyardı. Başkentgaz Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, lodos estiği dönemlerde havanın ısınmasından dolayı bacaların daha az çektiği, böyle havalarda da tıkalı ve tekniğine uygun yapılmayan bacaların, periyodik bakımdan geçirilmeyen cihazların karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açabileceğine dikkat çekilerek, lodoslu havalarda doğalgazlı cihazların mümkünse kullanılmaması istendi. Açıklamada, doğalgazın zehirsiz bir gaz olduğu, ancak bacaların iyi çekmemesi ve ortamda yeterli oksijen bulunmaması durumunda ortama yayılan karbonmonoksitin zehirleyici olduğuna dikkat çekildi. Merkezi sistem olmayan yerlerde, bacası duvardan direkt atmosfere çıkarılan ve aynı anda hem atık gazı dışarı veren hem de temiz havayı içeri alan hermetik kombi ve şofbenlerin tercih edilmesi gerektiği, merkezi sistem olan yerlerde ise baca konusuna özel önem verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu: -Bacalarınızı yılda en az 1 kez, özellikle kış öncesi İtfaiye’ye (110) mutlaka temizlettirin. -Bacalarınızı, sıva dökülmelerinin yol açtığı tıkanmalara karşı paslanmaz çelikten yaptırın. -Ters rüzgara karşı bacalarınıza şapka taktırın. -Cihaz bacalarına kesinlikle aspiratör bacası bağlatmayın. -Cihazlarınıza baca sensörü taktırın, çalışır durumda olduğunu kontrol ettirin, kesinlikle söktürmeyin. Çünkü sensörler, bacaların tıkalı olması halinde cihazın gazını keser. -Baca fileksleri (cihazı bacaya bağlayan esnek boru), ısınmadan ve soğumadan dolayı deformasyona uğradığından, bu malzemeleri 2 yılda bir yenileyin. Bacaya bağlanması gereken bu fileksleri, kesinlikle pencereden veya kapıdan dışarı uzatmayın. Bu şekilde atık gaz dışarı atılamaz ve zehirlenmeye yol açar. -Bacalı cihazlarınız için taze hava teminini sağlayan menfez (ventilasyon) yoksa mutlaka taktırın; gazete, perde vb. ile üstünü kesinlikle kapatmayın ve atmosfere direkt açık olmasını sağlayın. Balkonunuzu cam, PVC gibi malzemelerle kapattığınız takdirde, menfezi, atmosfere doğrudan açık olacak şekilde balkon camına monte ettirin. -Bacalı cihazları, 8 metreküpten küçük hacimli yerlere; büyüklükleri ne olursa olsun balkon, yatak odası, banyo, wc gibi yerlere kurdurmayın. -''İzinsiz bağlantı yaptırmayın''- Başkentgaz açıklamasında, karbonmonoksit zehirlenmelerinin, çoğunlukla izinsiz (kaçak) bağlantı yapılan yerlerde yaşandığına işaret edilerek, doğalgazlı cihazlar ve iç tesisatla ilgili olarak da şu konulara dikkat edilmesi istendi: -Doğalgaz projelerinizi ve tesisatlarınızı, mutlaka Şirketimizden sertifika almış yetkili firmalara yaptırın. -Sadece mutfak aboneliği olan yerlere, Şirketimizden onay almadan, projesiz kombi ve şofben bağlatmayın. -Şirketimizden proje onayı, test ve muayene raporu almadan cihazlarınızı işletmeye açtırmayın. -Konutunuzda/binanızda doğalgaz tesisatı ve cihazlarla ilgili herhangi bir tadilat yaptırdığınız takdirde (kapı ve pencere değişikliği, cihaz tesisat yer değişikliği, çatı onarımı, baca tadilatı, kazan yenileme vb) mutlaka Şirketimize bilgi verin ve onay almadan hiçbir tadilat yaptırmayın. -Cihazlarınıza, yetkili servislerinizi çağırarak yılda bir kez bakım yaptırın. -Hermetik cihazları, dış atmosfere duvarı olan yerlere tesis ettirin. Açıklamada, ortamda çürük sarmısağa benzer bir koku hissedildiğinde, ortam dışına çıkılarak Doğalgaz Acil'in Alo 187 numaralı telefonunun aranması; ekipler gelene kadar doğalgaz vanalarının kapatılması, pencerelerin açılması, yangına yol açmamak için elektrikli hiçbir alete dokunulmaması ve ortamda cep telefonu kullanılmaması gerektiği bildirildi.