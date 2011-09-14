-Doğalgaz ithaline Mısır'ın da eklenmesi çabaları KAHİRE (A.A) - 14.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin doğalgazda 5 ülkeden ithalat yaptığını, 6. ülke olarak Mısır'ın eklenip eklenmeyeceğini Mısırlı muhataplarıyla konuştuklarını belirterek, ''Son derece verimli geçti'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti heyetinde bulunan Yıldız, Kahire'deki temaslarıyla ilgili olarak gazetecilere bilgi verdi. Yaptıkları toplantıların yanında enerji alanında iki anlaşma imzaladıklarını belirten Yıldız, bu anlaşmaların prensip olarak iki ülke arasında yapılabilecek işbirlikleri ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi her türlü konuyu içerdiğini ifade etti. Ziyaret sırasında hem petrol hem de elektrik bakanlarıyla görüştüklerini aktaran Yıldız, şöyle konuştu: ''Bunlar çok önemsediğimiz ve 8 ülkeyle beraber yapacağımız çalışmada Türkiye'nin master planını hazırlamakla görevli olduğu Akdeniz'in güneyindeki bir interkoneksiyonla alakalı bir husustur. Buna önem veriyoruz. Yine Akdeniz'in kuzeyinde İspanya'dan Türkiye'ye varıncaya kadar şu anda fiili uygulamaya geçtiğimiz bir sistem var. Bu ne demek? İspanya'nın, İngiltere'nin veya herhangi bir ülkenin ürettiği elektriği Türkiye'ye veya Türkiye'nin ürettiği elektriği herhangi bir Avrupa ülkesine gidebilecektir. Teknik olarak bu sağlanabilecektir. Bunun aynısını belki 7-8 yıllık bir süreçte, Türkiye'nin hazırlayacağı bir projeyle Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin, Mısır, Libya, şu anda Fas ve Cezayir dahil değil, bu 8 ülkenin kendi arasındaki elektrik iletim hattını organize edeceğiz. Yani Akdeniz'in kuzeyinde olan bu iletim hattının Akdeniz'in güneyinde de sağlanmış olmasını tesis edeceğiz. Bu konuştuğumuz konulardan biriydi.'' ''Petrol ve doğalgaz konusunda hem Mısır'da hem Türkiye'de yapacağımız ortak çalışmaları düzenleyebiliriz dedik'' diyen Bakan Yıldız, bunun için birazcık daha zamana ihtiyaçları olduğunu ancak üçüncü ülkelerde de arama faaliyetlerini önemsediklerini söyledi. Bakan Yıldız, Mısır'ın özellikle derin deniz aramasındaki tecrübesini bildiklerini bu anlamda Akdeniz'de veya herhangi bir bölgede beraberce bir çalışma yapabileceklerine de işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şu anda bir kontratı görüştüğümüz bu evrede, Mısır'ın doğalgazla alakalı üretimlerinin zaman geçtikçe arttığını biliyoruz. Türkiye'nin tüketiminin hemen hemen iki katını Mısır şu anda doğalgazda üretiyor, o yüzden bir anlaşma yapabilir miyiz? Bununla alakalı değerli meslektaşım bir çalışma yaptıracak. Ondan sonra bununla alakalı yeni bir ülke olabilir mi, kapı olabilir mi buna bakacağız. Hepimizin bildiği gibi doğalgazla 5 ülkeden, petrolde de hemen hemen 11 ülkeden ithalat yapıyoruz. Buna da altıncı bir ülke olarak Mısır'ı ekleyebilir miyiz? Bunu konuştuk, son derece verimli geçti.'' Yıldız, bir gazetecinin, ''Bu ülkelerde bu kadar karışıklık yaşanırken, bu anlattıklarınızın mümkün olabileceğini düşünüyor musunuz?'' sorusuna, ''Elektrik, hepimizin ihtiyacı. Bir siyasi çıkmaza sıkıntıya düşüldüğü anlarda dahi... Gürcistan ile Rusya arasında bunu gördük. Siyaseten krize gidilmişti ama enerji alanındaki alışveriş devam etmişti. Biz ortak paydada iş yapabilecek, siyasi istikrarsızlıklar olsa dahi önemli kalem olarak enerjiyi görüyoruz'' dedi. Yıldız, Suriye'de karışıklık olmasına rağmen bu ülkeye elektrik satışının sürdüğünü söyledi.