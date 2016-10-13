Doğalgaz hattında çalışan işçiler sigara içerken MOBESE'ye yakalandı

Zonguldak’ta doğalgaz hattı çalışması sırasında sigara içen işçiler mobese kameralarıyla görüntülenince, firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

DHA’da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, polisevi doğalgaz bağlantısının bedelsiz yapılması talebi kabul edilmediği için doğalgaz çalışmalarında firmaya zorluk çıkardıkları yönünde yerel basında çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Doğalgaz hattı döşeyen firmadan polis evi hizmet binasına bedelsiz olarak doğalgaz bağlantısının yapılmasının talep edildiği ve bu nedenle de kentte yürütülen doğalgaz çalışmalarının Emniyet Müdürlüğü’nce engellendiği yolunda kamuoyunda asılsız iddialara dayalı bir algının oluşturulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Firmanın Zonguldak’ta 610 kilometrelik doğalgaz dağıtım ağı ile 16 bin 500 aboneye ulaşması, kurumumuz aleyhindeki iddiaların mesnetsiz olduğunu göstermiştir.”

Açıklama ile birlikte doğalgaz boru hattı çalışması sırasında, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen sigara içerek ve yeterli güvenlik önlemi almadan çalışan işçilerin mobese kameraları ile çekilen fotoğraf ve videoları da basına dağıtıldı. Açıklamada bu konuyla ilgili de şöyle denildi:

“Mobese kayıtları incelendiğinde güvenlik kurallarına hiçbir şekilde riayet edilmediği, görevlilerin dışında halkın kazı alanının güvenlik bölgesinin içinde sıkça görüldüğü, herhangi bir ikaza maruz bırakılmaksızın görevlilerce ve birçok meraklı vatandaşça sigara içildiği, çalışanların ise pervasız ve gayri ciddi tutumları açıkça görülmektedir. Kaza riskinin en yüksek derecede olduğu, kazı alanının şehrin en kalabalık, halkın ve vasıtaların sürekli yoğun olduğu bir bölgede ihmalin ötesinde kastı aşan fiillerin oluştuğu tarafımızdan müşahede edilmiş, gerekli adli ve idari girişimler başlatılmıştır.”

Emniyet Müdürlüğü’nün, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda, Valiliğe de şikayette bulunduğu belirtildi.