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Yaşam

Doğalgaz fiyatları artacak

Doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu Rusya'dan ithal eden Türkiye'de fiyatların zamlanıp zamlanmayacağıyla ilgili Enerji Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı

17 Aralık 2016 19:12

Rus enerji şirketi Gazprom’un icra komitesi başkanı Aleksey Miller, petrol fiyatlarında yaşanan artışın, doğalgaz fiyatlarına da yansıyacağını açıkladı.  Doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu Rusya'dan ithal eden Türkiye'de fiyatların zamlanıp zamlanmayacağıyla ilgili Enerji Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Rus devlet kanalı Rossiya 24’e değerlendirmelerde bulunan Miller, petrol sektöründe son dönemde alınan kararların, doğalgaz fiyatlarında da artışa neden olacağını söyledi. Gelecek yılın ilk çeyreğinde Avrupa’ya ihraç edecekleri doğalgaz fiyatının, 2016’ya göre daha yüksek olacağını bildiren Miller, “Son yıllarda, spot piyasada gaz fiyatları, kontrat fiyatlarından daha yüksekti. Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte kontratlı gaz fiyatlarında da yukarı yönlü bir trend başladı. Petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü trend, doğalgaz fiyatlarına da yansıyacak” dedi.

Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderilen doğalgaz konusunu da değerlendiren Miller, gelecek kış döneminde Avrupa ve Türkiye’ye yapılan doğalgaz sevkıyatıyla ilgili önemli risklerin bulunduğunu aktardı. Avrupa, doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini, Türkiye de yaklaşık yüzde 30’unu Ukrayna üzerinden gelen boru hatlarıyla Rusya’dan ithal ediyor.

 

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