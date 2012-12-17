Doğal gaz faturasını düşürmenin yolları!

Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube Başkanı Zeki Arslan, akılcı tüketim politikasıyla doğal gazın daha az tüketilebileceğini söyledi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu beliten Arslan, enerji tasarrufunun ve enerjiyi verimli şekilde kullanmanın ülke için büyük önem taşıdığını ifade etti. Özellikle dar gelirli aileler için ısınma sorununun büyük bir problem haline dönüştüğüne dikkati çeken Arslan, ''En ucuz yakıt, tasarruf ilkelerine uyularak tüketilen yakıttır. Akılcı bir tüketim politikasıyla doğalgazı daha az tüketebiliriz'' dedi.

Arslan, doğal gazın tasarruflu kullanılması için vatandaşların bazı önlemler alabileceğini anımsatarak, önerilerini şöyle sıraladı:

''Çatınızı uygun bir yalıtım malzemesi ile en az 10 santimetre kalınlığında yalıtın. Bu işlem için yapılacak masraf, sağlayacağınız yakıt tasarrufu ile en çok iki yıl içinde geri ödenecektir.

Duvarlarınızı, mühendisin bilgisine başvurarak mantolama yaptırın. Masrafınızı 2 ile 5 yıl arasında geri alabilirsiniz.

Pencerelerinizde çift cam ya da çift pencere kullanın. Harcamanızı 5 yıl içinde geri alırsınız. Pencerelerin ve dışa açılan kapıların kenarlarını uygun bir plastik sünger malzeme ya da kağıt bantlarla kapatın.

Kombi alırken, konuta uygun, hermetik ya da bacalı kombi alın. Cihazı çalışırken görün. Yoğuşmalı kombi tercih edin. Satış sonrası servis hizmeti olan, TSE ve CE belgeleri arayın ve mutlaka farklı markaları karşılaştırın.

Isı verimliliği yüksek radyatör seçin. Isıyı istenen derecede tutan termostatik vana takın. Radyatörlerinizin önüne ve üstüne eşya, mobilya, mermer koymayın. Perdelerinizin radyatörlerin önünü ve üstünü kapatmadığına emin olun. Radyatörlerinizin arka yüzüne bakan duvarı, ısı yansıtma özelliği olan parlak, metal, katkılı malzemeyle kaplayın.

Oturma odaları için 22 santigrat derece, yatak odaları için 20 santigrat derece sıcaklık önerilir ancak oda sıcaklığını 1 santigrat derece düşürün. Oturma odaları için 21, yatak odaları için 19 santigrat dereceyi seçerseniz toplam yakıt tüketiminiz yüzde 7 azalacaktır.''

Son zamlarla doğalgaz faturalarının dar gelirliler için ağır yük haline geldiğini anlatan Arslan, doğalgazda devletin aldığı pay ve yapılan zamların yüksek olduğunu savundu.

Arslan, vatandaşın ödediği doğalgaz faturasında birçok kalem bulunduğunu söyleyerek, barınma, eğitim ve sağlık gibi ısınma konusunda da sosyal devlet olmanın gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.