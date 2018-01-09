Doğalgaz faturası nasıl az gelir?

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, enerji kaynaklarının bilinçsizce kullanılmasının hem ekonomiye hem geleceğe hem de doğaya birçok olumsuz etkisi bulunduğunu söyledi.

GAZBİR olarak tasarruflu doğalgaz kullanımı konusunda gerekli uyarıları yaptıklarını aktaran Arslan, alınacak küçük ama etkili önlemlerle hem faturalarda hem de tüketimde düşüş sağlanabileceğini söyledi. Arslan, bu önlemlerden birisinin yüksek verimli kombilerin tercih edilmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kullanılan kombinin evin büyüklüğüne ve radyatör uzunluklarına uygun seçilmesi, doğalgazın verimli kullanılabilmesi için önem taşıyor. Ayrıca termostatik vanalar, oda sıcaklığı ayarlanan dereceye eriştiğinde sıcak suyun radyatöre geçişini kıstığı veya tamamen kapattığı için kombi ya da kazanların daha az çalışmasını sağlar ve yüzde 15 civarında tasarruf yapılabilir. Avrupa ülkelerinde konfor sıcaklığı 19-21 derecelerde, Türkiye’de ise 23-24 derecede. Evlerde konfor sıcaklığının bir derece azaltılması yüzde 6-7 tasarruf sağlayarak, doğalgaz faturasını yılda 75 lira azaltır. Türkiye genelinde ise bu rakam yıllık bir milyar liranın cebimizde kalması anlamına gelir."

Küresel anlamda bütün ülkelerin, enerji yoğunluğunun azaltılması ve enerji verimliliğinin sağlanması için birçok hedef koyduğunu vurgulayan Arslan, son yayımlanan verilere göre Türkiye’nin enerji yoğunluğunun son 10 yılda yüzde 7 civarında arttığını ifade etti.

Arslan, Amerika, Avrupa ve sanayinin geliştiği diğer bölgelerde ise bu rakamın yaklaşık yüzde 16 düşüş gösterdiğine dikkati çekerek, “Bu sebeple, Türkiye’nin enerji yoğunluğunun 2023’e kadar yüzde 20 seviyelerinde azaltılması için çalışmalar devam ediyor. Türkiye doğalgaz piyasası Avrupa’nın en büyük ilk 5 piyasası içerisinde yer alıyor. Bugün 45 milyonun üzerinde vatandaşımız çevreci ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazı güvenle evlerinde kullanıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketimi yaklaşık 50 milyar metreküp civarında bulunuyor.