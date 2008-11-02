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Ekonomi

Doğalgaz da indirim müjdesi

Bakan Tüzmen: Doğalgaz, petrole paralel artıyor ve eksiliyor. Son dönemdeki düşüş, bize ancak dört ay sonra yansıyacak.

02 Kasım 2008 02:00

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, doğalgaza yapılan zamma değinerek, “Girdi maliyetlerini arttıran böyle bir zammın sevindirici bir tarafı yok. Dışarıda yapılan fiyat ayarlamalarının içeriye yansıması zamanla oluyor. Doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları ile paralel olarak artıyor ve eksiliyor. Son dönemdeki düşüş, tabi bize ancak 4 ay sonra yansıyacak. İleride de bir iniş olacak” dedi.

Bakan Tüzmen, doğalgaz zammının girdilere yansıyacağını belirterek, şöyle konuştu:
“Bunu iyi olarak değerlendirmem mümkün değil. İhracat artışını çok hızlı yapmamız gerekiyor ve ihracatın dışında bu ülkenin başka çıkışı olmadığına göre, girdi maliyetlerini arttıran böyle bir zammın sevindirici bir tarafı yok. Dışarıda yapılan fiyat ayarlamalarının içeriye yansıması zamanla oluyor. Doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları ile paralel olarak artıyor ve eksiliyor. Şu aşamada yapılan petrol fiyatlarındaki son dönemdeki düşüş, formüllerimize göre bize ancak 4 ay sonra yansıyacak. İleride de bir iniş olacak. Şu aşamada üç ay evvelki artışın etkileri ve şu anda dolar/Türk parası paritesinin etkileriyle böylesine yüksek bir zam gerçekleşti. Bunun sevindirici bir tarafı yok. Bu bir realite. Bunu kabullenmek zorundayız. Eldeki imkanlar seviyesinde artış da azalış da aynı şekilde yansıyor ve bize de yansıtılıyor. Bu yansıma 3-4 aylık bir sürede oluyor. İlerde biraz daha inme olacaktır.”

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