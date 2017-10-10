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Yaşam

Doğalgaz boru hattında Roma mezarları bulundu

TANAP boru hattı kazılarında kiremit şeklinde 5 mezar ortaya çıkarıldı

10 Ekim 2017 14:49

Azerbaycan'ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Sahası’ndan çıkarılacak doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımayı amaçlayan “Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)” kapsamında Kütahya’nın Domaniç ilçesinde boru hattı döşemek için yapılan kazılarda Roma dönemine ait mezarlar bulundu.

Değirmen Kırı mevkiinde, doğalgaz borularının yerleştirileceği kanal çalışmaları sırasında iskeletlere ve arkeolojik kalıntılara rastlanması üzerine durum Kütahya Müze Müdürlüğü’ne bildirildi. Çalışmalara ara verilirken kurtarma kazısı başlatıldı.

“Yerleşim alanı olabilir”

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, "Kazı alanı 100 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde. Öngörülerimize göre 2. veya 3. yüzyıla ait Roma döneminde yaşayan insanların mezarları olduğunu düşünüyoruz. Kiremit şeklinde 5 mezarı ortaya çıkardık. Mezarlarda kadın, erkek ve çocuk olduğu tespit edildi. Yeni mezarların çıkması muhtemeldir. Köylülerin ifadesine göre birçok yerde yerleşim alanı olduğu söyleniyor. Roma döneminde günümüzde olduğu gibi mezarlar yaşam alanının yakınında yapılıyor" diye konuştu.

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