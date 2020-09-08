Doğalgaz arama çalışmalarında Fatih Sondaj Gemisi ile çalışan şirket Katarlı çıktı

Türkiye'nin, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yürüttüğü doğalgaz arama ve çıkartma çalışmalarında da partnerinin Katarlı bir şirket olduğu ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre TPAO'ya ait olan ve Karadeniz'de doğalgaz bulduğu açıklanan Fatih Sondaj Gemisi'ne havayolu ile personel, kargo transferi ve tıbbi destek, en büyük hissesi Katar merkezli Gulf Helikopters Şirketi’ne ait olan Red Star Havacılık Hizmetleri Şirketi tarafından sağlanıyor.

Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Red Star Havacılık Hizmetleri Şirketi’nin yüzde 49’luk en büyük hissesine Katar merkezli Gulf Helikopters Şirketi sahip bulunuyor. Şirketin yüzde 46’lık hissesi Celal Emre Dursun’a ve yüzde 5’lik hissesi ise Fatih Yalçın’a ait.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Genel Havacılık Yönetmeliği’ne göre de Türkiye’de faaliyet gösterecek havacılık şirketlerinde, Türkiye vatandaşı ortak bulunması şartı yer alıyor. Ayrıca, Türkiye vatandaşı ortak şartının yanı sıra, hisselerinin çoğunluğunun da Türk vatandaşlarını ait olması gerekiyor.

"Parçası olmaktan gurur duyuyoruz"

AKP' Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’de doğalgaz bulduğunu açıklamasının ardından da Red Star Havacılık Şirketi bir açıklama yaptı. Fatih Sondaj Gemisi’ndeki helikopter pisti üzerinde Red Star Havacılık Şirketi’ne ait helikoptere ait resmin de yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler Red Star Havacılık Şirketi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği, Türkiye tarihindeki en büyük gaz keşfinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

Uçuş garantili ambulans uçaklar

Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılında da Red Star Havacılık Hizmetleri Şirketi’nden dört yıllığına iki ambulans uçak kiraladı ve bakanlık kasasından tam 126 milyon TL ödedi. Sağlık Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu’nun 29 Haziran tarihinde açıkladığı bilgilere göre de Red Star Havacılık Şirketi’nden 17 milyon 200 bin TL ödeyerek bir yıllığına bir ambulans uçak daha kiraladı.

Bakanlık ile Katar ortaklı şirket arasında imzalanan sözleşmelere göre de şirkete günde iki saatlik uçuş garantisi verildi. Ambulans uçakların hiç havalanmadığı günler de Sağlık Bakanlığı iki saatlik uçuş bedeli ödüyor.