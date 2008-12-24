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Sağlık

Doğal zayıflama ilaçları için ciddi uyarı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), internette satılan ve tehlikeli içeriklere sahip olan 30 adet zayıflama ilacına karşı uyardı.

24 Aralık 2008 02:00

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), internette satılan ve tehlikeli içeriklere sahip olan 30 adet zayıflama ilacına karşı bir uyarı yaptı.

Radikal'da yayımlanan habere göre; Asya’da üretilen, doğal kilo düşmanları olarak tanımlanan ve bir kısmı şifalı otlar içeren Imelda Perfect Slim ve Zhen de Shou gibi hapların içeriğinde listelenmemiş bileşenler, açlığı bastıran ilaçlar ve kanserojen olma şüphesi taşıyan maddeler olduğu açıklandı. İlaçların içeriğinde 28 yan etki saptandı.

Ürünler arasında Fatloss Slimming, 2 Day Diet, 3x Slimming Power, 5x Imelda Perfect Slimming, 3 Day Diet Japan Lingzhi, 24 Hours Diet, 7 Diet Day/Night Formula, 7 Day Herbal Slim, 8 Factor Diet, 999 Fitness Esence, Extrim Plus ve GMP var.

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