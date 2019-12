Doğal yoldan tüp bebek

Bebek sahibi olmak istiyorsunuz ama “çalışmanıza” rağmen hamile kalamıyorsunuz... Doktor, “bir yıldan önce kısırlık tedavisi olmaz” diyor ama siz sabırsızlanıyorsunuz... İşte, hamilelik şansını doğal yoldan artıran 15 öneri!



Düzenli olarak doktora gidin



Genital bölgedeki bakterilerin bir kısmı hamile kalmayı engelliyor. Örneğin mantarlar, yumurtalıklarda enfeksiyona sebep olarak yumurtlamayı engelleyebilir. Bu nedenle her türlü akıntıyı ciddiye alın ve anında tedavi ettirin.



Eşinizin magnezyum deposunu doldurun



Eşinizde oluşabilecek sperm azlığı da hamile kalmanıza engel. Bu sorunu azaltmak için eşinize bol bol magnezyum içeren besinler verin. Tahıllar, fındık, fıstık, ceviz, ayçiçek çekirdeği magnezyum açısından zengin besinlerden...



Uykunuzu aksatmayın



Gece geç saatlerde yatıp, günü yatakta geçirenler sikluslarını altüst edebilir. Çünkü yumurtaların olgunlaşması için vücudun ışığa ihtiyacı var. Karanlıkta vücut melatonin salgılamaya başlıyor. Fazla melatonin ise yumurtlamayı olumsuz etkiliyor. Hamile kalmak istiyorsanız, gün ışığından olabildiği kadar istifade etmek zorundasınız.



Kilonuz sabit kalsın



Sürekli olarak bir-iki kilo alıp, verenlerin metabolizması altüst oluyor. Bu nedenle hamile kalmadan önce istediğiniz kiloya inin ve bu kiloda kalın.



Yeme alışkanlıklarınızı kontrol edin



Yediğiniz şeyler de hamile kalmanızı zorlaştırıyor olabilir. Örneğin E vitaminin eksikliğinde döllenmiş yumurta, rahme yerleşemez. Kapsamlı bir test yaptırın!



Stresten kurtulun



Hormonları olumsuz etkileyen unsurların başında stres geliyor. Çünkü stres sırasında salgılanan prolaktin hormonu yumurtlamayı engelleyebiliyor.



Toksoplazma testi yaptırın



Toksoplazma enfeksiyonu hamilelikte bebeğe zarar verebilir. Çiğ ve yarı pişmiş et ve et ürünü yemeyin, taze süt ve taze sütten yapılmış ürünlerden uzak durun, çiğ yiyeceğiniz yeşillikleri iyice yıkayın, eldiven takmadan bahçe bakımı yapmayın ve kedi bakımında hijyene büyük önem verin.



Kızamık olmayın



Mutlaka kızamık aşısı olun. Zira gebelik sırasında geçirilen kızamık, doğmamış bebeğe zarar veriyor.



Daha az alkol alın



Düzenli alkol kullanımı, erkeklerin sperm üretimini azaltıyor. Bununla birlikte ereksiyon sorunlarına sebep oluyor. Ayrıca sürekli içki içen erkeklerin cinsel isteklerinin azaldığı da bir gerçek.



Sigarayı bırakın

Arada bir sigara içen kadınların da doğurganlıklarının düştüğü saptandı. Çünkü nikotin, yumurta keseciğinin içindeki sıvıya ve rahim mukozasına zarar veriyor, spermle yumurtanın birleşmesini engelleyebiliyor ve döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesini olumsuz etkiliyor.



Kafeinli içecekleri daha az tüketin



Günde bir-iki fincan çaykahve ya da kola içmenizin bir zararı yok. Ancak bu rakamın üstüne çıkmayın!



Uzun seyahatlere çıkmayın



Hamile kalmak istiyorsanız, uzak ve uzun seyahatlerden kaçınmalısınız. Çünkü ülkeler arasındaki saat ve iklim farkı siklusunuzu olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinizi de göz önünde bulundurmalısınız.



Kaygınlaştırıcı kremlere dikkat



Eğer ilişki sırasında kayganlaştırıcı krem kullanıyorsanız, bu hamile kalmanızı zorlaştırabilir. Çünkü bu kremlerin içindeki yağ, spermlerin yumurtaya ulaşmasını engelleyebilir. Bu konuda, jinekoloğunuza danışmanızda fayda var.



Testisleri serin tutun



Testislerin uzun süre sıcağa maruz kalması, spermlerin ölmesine neden olabilir. Uzun süreli sıcak banyolar, sauna-hamama sık sık gitme, çok dar pantolonlar gibi olumsuz faktörler spermleri yok edebilir.



Kullandığınız ilaçları azaltın



Bazı ilaçlar hem kadın hem de erkeklerde üreme faaliyetini olumsuz etkileyebilir. Örneğin bronşit, üst solunum yolları alerjisi gibi hastalıklar için kullanılan ilaçlar, genital bölgedeki mukozanın kurumasına neden olabilir. Kulandığınız ilaçları danışın.

